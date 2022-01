Bagni: “Zielinski e Fabian Ruiz aggiungono fantasia al gioco del Napoli, sono decisivi”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha commentato il rientro di Zielinski e Fabian Ruiz in un’intervista rilasciata a Il Mattino: “Sono due giocatori che in mezzo al campo ti aggiungono fantasia alle giocate. Poi sanno trovare e inventare l’ultimo passaggio. Entrambi hanno la giocata vincente innata. Ma non solo. Non dobbiamo dimenticare il loro contributo dal punto di vista dei gol. Ne fanno e di importanti. In questo periodo ti sono venuti a mancare giocatori che sanno essere letali anche dalla trequarti in su e non solo per quel che riguarda la costruzione dell’azione. Senza di loro, infatti, finisce che tutte le giocate diventano scontate. Devi giocare sempre sull’esterno o appoggiarti sulla punta fisica. Insomma: non hai più la verticalità o l’imprevedibilità. Hanno la giocata vincente nel sangue: è innata. E poi sanno essere decisivi”.