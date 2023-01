Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di SportMediaset

E’ una vittoria che vale perché siamo stati squadra fino alla fine. Io non sono un esperto in salvezze. Non sono un esperto in niente, faccio solo il mio mestiere e proveremo a fare del nostro meglio anche in questa situazione. Siamo arrivati domenica, abbiamo fatto tre allenamenti e quindi abbiamo lavorato molto sui principi.”