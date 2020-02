Davide Ballardini, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli deve saper fare squadra, della cattiveria me ne faccio poco se poi non ho le idee chiare. In più devi avere delle motivazioni elevatissime. La sintesi è che il Napoli dovrà cambiare tanto, perché non puoi giocare con quella maglia se non hai motivazioni. E’ questo secondo me quello che manca“.