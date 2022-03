Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. L’emittente in streaming ne ha mandato in onda un piccolo stralcio, dove SuperMario ha dato l’ennesima dimostrazione d’amore nei confronti del Napoli. Il suo desiderio, infatti, è sempre stato quello di vestire l’azzurro: “Io amo Napoli, se non fosse per De Laurentiis sarei lì già da dieci anni. Ho sempre detto a Mino (Raiola, ndr) che per me Napoli sarebbe un sogno”.