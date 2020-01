Barça, Setien sul mercato: “Felice della rosa, ma vorrei un giocatore”

l tecnico del Barcellona, Quique Setién, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Copa del Rey in programma domani contro il Leganés, parlando anche del calciomercato invernale: “Il Leganés non ha molto da perdere e per noi quella di domani sarà quindi una partita molto importante quanto complicata. La sconfitta col Valencia è stata molto dolorosa, ma questo non cambia la nostra filosofia di lavoro. Siamo fermamente convinti di ciò che stiamo facendo, dobbiamo solo correggere gli errori commessi”.

Mercato?

“Sono contento della rosa attuale, ma non nego che sarebbe interessante se potesse venire qua un calciatore. Se ciò non succederà, sarò comunque felice di continuare a lavorare coi giocatori che ho già a disposizione. Vengo infatti dal basso e sono abituato a fare con quel che ho: il Barcellona attuale è sicuramente in grado di lottare per ogni obiettivo”.