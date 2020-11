Barcellona, Ansu Fati spegne i festeggiamenti : rottura del menisco per lui

Il Barcellona ritrova il successo in Liga nel match contro il Betis, ma ai festeggiamenti della vittoria Ansu Fati non è stato presente. Il giocatore ha riportato un grave infortunio, con la rottura del menisco del ginocchio sinistro, dopo essere stato colpito da Mandi procurando il rigore per la sua squadra (poi trasformato dal compagno Griezmann). Ad annunciarlo è il Barcellona attraverso il proprio profilo twitter con il seguente comunicato: “Gli esami di questo pomeriggio hanno rilevato che Ansu Fati ha riportato una rottura del menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni si deciderà il percorso da seguire”.

Si tratta di una brutta perdita per il Barcellona e per la nazionale spagnola di Luis Enrique che lo aveva convocato per gli impegni della prossima settimana.