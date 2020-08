Barcellona, As: “Il dilemma di Messi, a quattro mesi dalla scadenza del contratto”

Il quotidiano spagnolo As ha provato ad ipotizzare il futuro di Leo Messi, che potrebbe essere lontano da Barcellona, visto che è in scadenza contrattuale.

“La sconfitta di Lisbona è arrivata a dimostrare che Messi aveva ragione nell’analisi a febbraio quando in un’intervista a Mundo Deportivo aveva dichiarato: ‘Se vogliamo la Champions, dobbiamo crescere . Oggi non ci basta più come siamo’. La realtà ha confermato le parole della Pulce. Tutto questo in un contesto in cui la trattativa del suo rinnovamento è paralizzata. Va ricordato che il giocatore termina il contratto il 30 giugno del prossimo anno e che, quindi, dal 1° gennaio è libero di trattare con chi vuole. Messi si trova di fronte a un dilemma profondo: da un lato è felice in città, è cresciuto a Barcellona e l’opzione di non proseguire al Camp Nou sembrava un’utopia. Ma vista la deriva della situazione al Barça ci sono pilastri che possono oscillare”.

Questione Bartomeu

“Bartomeu, in carica da meno di un anno ed è in posizione già compromessa, ha quattro mesi per fare una ristrutturazione che servirebbe a comporre un mandato che, per ora, sarà ricordato per il crollo di un squadra che ha segnato un’epoca”.