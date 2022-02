Barcellona-Atletico Madrid 4-2: Xavi vola al quarto posto

Grande vittoria del Barcellona contro l’Atletico Madrid al Camp Nou. Un 4-2 che ha permesso alla squadra di Xavi di piazzarsi al quarto posto, a +2 proprio sui Colchoneros in una stagione molto complicata. I prossimi avversari del Napoli in Europa League stanno iniziando a riprendersi e macinare gioco, puntando su calciatori in grado di proporre la filosofia del proprio allenatore. Dopo il vantaggio iniziale di Carrasco, l’Atletico ha subito tre gol in 33′, tutti nel primo tempo da Jordi Alba, Gavi e Araujo. Nella ripresa c’è stato spazio anche per il ritorno al gol di Dani Alves -successivamente espulso, salta il derby con l’Espanyol- e per il gol di Luis Suarez.