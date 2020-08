Barcellona, Bartomeu contro De Laurentiis: “Giusto giocare a Barcellona, messaggi allarmistici”

Nei giorni scorsi il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva dichiarato di non voler giocare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Barcellona dopo che in Catalogna erano risaliti i contagi legati al Coronavirus e oggi è arrivata la risposta di Josep Bartomeu, numero uno del Barcellona: “Non condivido le sue parole, avrà avuto le sue ragioni ma è nostra responsabilità tornare alla normalità. Ed è logico che le squadre giochino nei propri stadi. I messaggi allarmistici come questi sono dannosi per tutti, decide la UEFA, che si occupa di far rispettare il protocollo. Sono d’accordo con la Uefa e anche con le finali a Lisbona. Sarebbe stato strano non giocare al Camp Nou, la situazione qui sta migliorando e i contagi stanno diminuendo. La situazione è normale”.