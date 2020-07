Barcellona, Bartomeu: “Messi resta, Setien pure. Su Lautaro Martinez e Neymar…”

Sono giornate particolari in casa Barcellona. Tante le polemiche che stanno coinvolgendo i blaugrana: dall’aspetto sportivo a quello del mercato con diverse vicende in sospeso. Il patron Josep Maria Bartomeu ha parlato a Rac1 di tutti i temi calienti che riguardano la sua società, compreso il futuro di Messi e quello del tecnico Setien.

Bartomeu parte subito parlando del proprio futuro come presidente: “Non ho mai considerato le dimissioni”, ha esordito. “Anzi è tempo di rimboccarci le maniche e lavorare sodo”. E ancora: “Il Barcellona non ha nulla a che fare con problemi di soldi, con mani nelle casse. Molti tweet che sono stati pubblicati dicono falsità: abbiamo la coscienza a posto noi”. E sull’asoetto sportivo, tra Var e Messi: “Noi siamo favorevoli alla Var. Ma ho detto che al momento la gestione non è giusta: dal momento della ripresa, ci sono decisioni che favoriscono alcuni e danneggiano altri. Lo si vede in tutto il mondo del calcio: non è una critica, ma voglia di migliorarsi. Indipendentemente dai risultati, noi stiamo parlando di tecnologia. La nostra squadra è stata penalizzata”. “Messi e Setien? Non rimpiango l’addio di Valverde: ci serviva una scossa. Setien continuerà con noi. Siamo contenti dei progressi della squadra: prima proviamo a vincere la Liga, poi la Champions. Xavi? È un grande allenatore e un giorno sarà qui. E farà benissimo”. E sulla Pulce: “Resterà qui, ha un contratto fino al 2021 ma abbiamo l’obbligo di rinnovarlo. Vuole finire la carriera qui, l’ha detto”.

Da un argentino ad un altro, Lautaro Martinez oggetto del desiderio del Barcellona: “Ne parleremo alla fine della stagione, ora pensiamo al campionato. Stessa cosa anche per Neymar, ma è improbabile che il suo arrivo possa avvenire vista la situazione economica dei club in Europa”. Infine una precisazione sullo scambio Pjanic-Arthur: “Devo precisare che è stato prima di tutto per una questione sportiva, non di bilancio. È eccezionale che un giocatore si veda ufficializzato nel mezzo della stagione. Ma questo è un periodo particolare”, ha concluso Bartomeu.