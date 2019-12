Barcellona, Braida: “Nessuna squadra è imbattibile, Messi un giocatore straordinario. Gattuso è un trascinatore”

Ariedo Braida, direttore sportivo del Barcellona, dopo il sorteggio che ha accoppiato i blaugrana al Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Nessuna squadra è imbattibile. Per il Napoli non sarà semplice, ma nel calcio tutto è possibile. A volte esistono i miracoli. Il Napoli è una buona squadra, in questo momento non al massimo, ma a volte si può essere stimolati dal fatto di sfidare una squadra con questo blasone, con Messi. Il Barcellona è una squadra con Messi e un’altra senza Messi, un giocatore straordinario. Sarà un gioia vederlo per i tifosi del Napoli. Non si sa mai come finiscono le partite, si comincia sempre dallo 0-0. Auguro buona fortuna al Napoli”.

MESSI AL SAN PAOLO – “Quando si parla di campioni… Nel calcio ci devono essere questi giocatori, perché fanno innamorare i tifosi del calcio. Maradona è stato un grande fuoriclasse, Messi è un grande fuoriclasse. Mi auguro che Messi venga a Napoli, giochi, faccia vedere quello che sa fare. Bisogna amare il calcio, il bel gioco e quindi questi campioni”.

L’ANALISI DEL MOMENTO NAPOLI – “In questo momento il Napoli non è al massimo, ma nel calcio ci sono questi momenti. Ci sono alchimie perfette, esistono queste magie in cui i calciatori si integrano perfettamente e poi ci sono altri momenti in cui le cose non vanno bene. Gattuso è una persona di cuore, un trascinatore che saprà trascinare anche il Napoli come allenatore”.

MIRACOLO AZZURRO? – “Nel calcio il Barcellona ha fatto un’impresa incredibile con il PSG, poi è stato eliminato due volte perché nel calcio si parte da 0-0 e non si sa come vanno a finire le partite. Tutto è possibile, è la bellezza di questo sport. Tutti possono sognare, tutti possono vincere. Anche la squadra meno forte sulla carta. Sul campo i meccanismi cambiano, le situazioni mutano, è bello da vivere il calcio perché si può sognare”.