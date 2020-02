Barcellona, brutte notizie per Setièn: stagione finita per Dembélé

Un’altra tegola in casa Barcellona per il nuovo allenatore Setièn. Dopo l’infortunio di Suarez e le condizioni di Messi che preoccupano, anche per Ousmane Dembélé arrivano cattive notizie: come riportato dallo stesso club catalano sui social, per l’attaccante è stato diagnosticata la lesione al tendine del bicipite femorale della coscia destra. Il Barça valuterà come muoversi nelle prossime ore, ma sembra scontato l’intervento chirurgico. Stagione che, dunque, è già ai titoli di coda per Dembélé.