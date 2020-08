Barcellona, De Jong: ”All’andata è stato difficile, il Napoli è un’ottima squadra”

Il centrocampista del Barcellona, Frenkie de Jong, ha parlato nei microfoni di Barça TV, a pochi giorni dalla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Napoli. Ecco quanto ha affermato: “Questa piccola pausa è andata bene per noi e siamo tornati con energia. Le sensazioni sono buone. Nelle ultime partite sono stato infortunato ma mi sento bene. Sarà necessario vedere nelle partite, ma mi sento bene. Sono molto motivato. All’andata a Napoli è stato difficile. Abbiamo pareggiato ma dovremo fare di meglio perché il Napoli è un’ottima squadra, una buona combinazione tra compattezza e qualità. Uno svantaggio aver giocato di meno? Dipende dai punti di vista. Noi siamo stati in grado di concentrarci solo sulla partita ma loro hanno tenuto sempre alta la tensione. Non sento più pressione rispetto ad altre partite. Busquets e Vidal ci mancheranno perché sono giocatori di livello mondiale, ma abbiamo una squadra molto buona, di qualità. È strano giocare senza pubblico e in Champions League è ancora più evidente perché c’è un’atmosfera più intensa. La Final Eight la vedo come una grande opportunità per vincere questa Champions League, anche se la difficoltà aumenta perché le squadre con meno potenziale o meno favorite possono sorprenderti. Comunque sarà una novità per tutte le squadre è la stessa. È evidente che è molto più eccitante perché è la Champions League e in quattro partite puoi vincerla. Tutte le squadre della Champions League sono pericolose, ma la nostra parte del tabellone è sicuramente più difficile”