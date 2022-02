Barcellona, i convocati di Xavi. C’è Dembelè, tante assenze.

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli. Problemi in difesa per i catalani, con L’assenza di Araujo confermata: soli tre i centrali convocati. Presente davanti Dembélé che porebbe tornare in campo al Camp Nou. Tra gli altri assenti Depay, Ansu Fati, Lenglet, Umtiti, Sergi Roberto e Balde, oltre a Dani Alves, Jutgla e Abde che non sono stati inseriti in lista UEFA:

PORTIERI: Ter Stegen, Neto, Arnau Tenas

DIFENSORI: Dest, Eric Garcia, Piqué, Jordi Alba, Mingueza.

CENTROCAMPISTI: Pedri, Busquets, De Jong, Gavi, Nico, Riqui Puig.

ATTACCANTI: Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres, Dembélé, Braithwaite, Luuk de Jong.