Barcellona, il candidato alla presidenza: “Il Barça rischia di diventare il nuovo Milan”

Il Barcellona rischia di “diventare un nuovo Milan o un Manchester United” per non essere in grado di competere per i trofei più importanti. Sono le parole di Victor Font, imprenditore catalano e candidato alla presidenza del club blaugrana, sfidando l’attuale presidente Josep Maria Bartomeu nel 2021.

Font ha dichiarato che il Barcellona rischia di essere “uno dei club di maggior successo in Europa che non sarà in grado di competere per i migliori titoli”, riporta la BBC. Font, che lavora al suo “progetto” presidenziale dal 2013, afferma che il club sta affrontando una “tempesta perfetta” nel sostituire una generazione chiave di giocatori, rinnovando il Camp Nou e gestendo i postumi della pandemia di coronavirus.

“La competizione nell’ultimo decennio è diventata sempre più professionale”, ha detto al podcast Euro Leagues di BBC Radio 5 Live. “Basta vedere anche in Premier League con i club ben gestiti e persino Stati che possiedono i club e versano un sacco di soldi in un momento in cui le finanze del club e il modello economico sono al limite”.

“A meno che di non riuscire a realizzare ciò che stiamo provando a fare, il Barcellona ha il rischio di diventare un nuovo Milan o un Manchester United”, le parole di Font.

Parte della sua visione, inoltre, è quella di riportare l’ex centrocampista del club Xavi come capo allenatore. Quique Setien è attualmente in carica mentre Xavi è il manager della squadra del Qatar Al-Sadd. Con l’obiettivo, inoltre, di assicurarsi che Messi rimanga al club nonostante il suo contratto scada nel 2021. “È infelice e dubita di cosa fare dopo”, ha aggiunto Font. “Probabilmente è un po’ frustrato perché anno dopo anno non è in grado di vincere, in particolare la Champions League. Ecco dove deve essere focalizzata l’attenzione”.

“Vogliamo assicurarci che capisca che se dirigeremo il club dalla prossima estate in poi, faremo tutto il possibile per equipaggiarlo nel miglior modo possibile in modo che negli ultimi anni della sua carriera qui possa ancora aspirare a vincere qualche trofeo”.

Fonte: CalcioeFinanza.it