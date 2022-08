Barcellona, Kessie e Christensen liberi a zero? Una clausola lo permette

Il Barcellona è nei guai per quanto riguarda la registrazione dei nuovi acquisti. Il club catalano sta facendo di tutto per risolvere i problemi finanziari e rispettare gli obblighi finanziari della Liga. Ci sono però due problemi che potrebbero nascere a breve: Franck Kessie e Andreas Christensen, se entro sabato non saranno registrati come due nuovi giocatori del Barça, potrebbero far valere una clausola nel contratto che li svincolerebbe, andando a firmare gratis per un’altra squadra. Lo riferisce ESPN.