Barcellona, l’ex ds Braida: “Barça squadra come tante altre. Il Napoli può farcela”

Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona, ha parlato in mattinata ai microfoni di Radio Rai soffermandosi sulle possibilità che ha il Napoli di passare il turno di Champions League contro i catalani: “In questo momento il Barcellona è una squadra come tante altre. Tutto è possibile. Il Barcellona quando gioca in casa è molto forte ma senza pubblico il Napoli si giocherà le carte. C’è il 50% di possibilità di passare, i blaugrana hanno avuto dei momenti no e non hanno battuto l’Osasuna in casa. Il Napoli deve giocare con grinta e determinazione. Gattuso ha trasmesso ai suoi uomini il suo temperamento e il suo carattere. Non trovo il club azzurro battuto in partenza. Pioli? Sta facendo benissimo, non semplicemente bene. Prendere un allenatore straniero che non conosce il nostro calcio può essere un rischio.”

