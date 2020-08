Barcellona, l’ex pres. Gaspart: “Il Napoli non può essere sottovalutato, è una squadra in salute”

Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona da cui il Napoli acquistò Maradona, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

Signor Gaspart, che partita si aspetta questa sera fra Barcellona e Napoli?

“Sarà una sfida tirata e intensa, come una finale. I blaugrana partono un po’ avvantaggiati perché giocano in casa e, soprattutto, perché vengono dall’1-1 del San Paolo, ma questo Napoli non può certamente essere sottovalutato”.

Come vede il Barça oggi? Il campionato si è chiuso tra mille polemiche…

“La Liga non c’entra nulla, la Champions è una competizione a sé e sono convinto che i campioni del Barcellona avranno tutte le motivazioni, nonché le qualità, per andare avanti e raggiungere le final eight di Lisbona. Da tifoso, spero vivamente nella vittoria della sesta Champions della nostra storia. Magari può essere l’anno buono”.

Al “Camp Nou” non ci sarà però il fattore pubblico.

“Peccato davvero, il Camp Nou è sempre il dodicesimo uomo del Barça e per me il calcio senza tifosi non è calcio. Dobbiamo però al contempo rispettare chi non c’è più, chi si è ammalato e chi sta male: la salute viene prima di tutto, sempre”.

E sul Napoli cosa si dice invece a Barcellona?

“La squadra azzurra è in salute, ha ottime individualità e per questo dico che il Barça non può prenderla affatto sottogamba. Mister Gattuso era un gran lottatore in campo e lo è anche oggi in panchina, il suo Napoli non partirà certo scoraggiato”.

Quanto peserà il fatto di non avere Insigne al 100%?

“Non sappiamo ancora se il capitano giocherà dal 1′, ma il Napoli ha una rosa lunga e Gattuso saprà eventualmente sostituirlo con un giocatore alla sua altezza. Mi aspetto una partita davvero emozionante, a prescindere dai singoli che andranno in campo”.