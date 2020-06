Barcellona, lite tra Setien e i giocatori: alta tensione nello spogliatoio dopo il pari di Vigo, per la panchina pronto Xavi

Alta tensione nello spogliatoio del Barcellona. Secondo quanto riportano Marca e Mundo Deportivo, dopo il pari di sabato contro il Celta Vigo nello spogliatoio blaugrana si sarebbe consumato un duro confronto tra i senatori e il tecnico Quique Setien. Con il pari di sabato e la vittoria di ieri del Real Madrid, il Barcellona è ora a -2 dalla vetta della classifica.

Suarez: “L’allenatore serve per risolvere queste situazioni”

Secondo il Mundo Deportivo, le parole di Luis Suarez al termine della sfida di Vigo hanno evidenziato un clima teso con il tecnico (“I punti persi in trasferta? L’allenatore serve proprio ad analizzare e risolvere certi tipi di situazioni”, le frasi del ‘pistolero’). E negli spogliatoi ci sarebbe stata una accesa discussione coi senatori sulle scelte tattiche di Setien, sui cambi di Vigo (Braithwaite al posto di Suarez al 68′ e Arthur in campo solo nel finale).

Il gelo fra Messi e Sarabia

Marca, invece, ha analizzato le immagini del cooling break di Vigo, e in particolare l’atteggiamento di Leo Messi nei confronti di Eder Sarabia, il vice di Setien. Messi, secondo quanto scrive il quotidiano madrileno, sembra ignorare le disposizioni di Sarabia, voltandogli le spalle per ben due volte. Il tutto sotto lo sguardo preoccupato dello stesso Setien.

💥 Divorcio total: Messi ignora a Eder Sarabia en una pausa de hidratación https://t.co/n7TMq4rF2H vía @MovistarPlus — MARCA (@marca) June 29, 2020

Xavi: “Io e il mio staff ci stiamo preparando molto per allenare il Barça”

I catalani di Sport riportano le parole Xavi durante una chat in cui l’ex centrocampista blaugrana ribadisce la propria candidatura: “Il mio sogno più grande ora è essere allenatore del Barcellona e tornare lì per vincere. Io e il mio staff tecnico ci stiamo preparando per allenarlo. Il mio desiderio è di tornare al momento giusto per iniziare un nuovo progetto da zero in cui possa avere voce in capitolo nelle decisioni calcistiche del club. A gennaio ne abbiamo parlato, ma quello non era il momento giusto”.

Fonte: SkySport.it