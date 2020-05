Barcellona, Messi: “Il calcio non sarà più come prima, c’è tanta frustrazione a causa del virus”

Lionel Messi, stella del Barcellona e della Nazionale argentina, ha rilasciato un’intervista a El Pais Semanal: “Sono sicure che nulla tornerà come prima né nel mondo del calcio né nella vita di tutti i giorni. Sono nati tantissimi problemi ma nulla è paragonabile al dolore di chi ha perso una persona cara cui non ha potuto dare nemmeno l’ultimo saluto. La considero una ingiustizia inaccettabile e mi procura forte frustrazione. Si tornerà alla normalità, ma sarà una nuova normalità. Quasi a tutti noi rimane il dubbio di come sarà il mondo dopo tutto ciò che è accaduto e la sensazione è che nulla sarà più come prima. Molte persone hanno dovuto affrontare momenti molto più complessi della semplice reclusione in casa per l’isolamento o l’impossibilità di uscire. Mi riferisco a chi ha perso amici, parenti e persone care”.

Fonte: Alfredopedullà.com