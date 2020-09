Barcellona, Messi spazza via le polemiche: “Volevo solo il meglio per il club. Ripartiamo insieme”

In un’intervista a Sport, l’argentino archivia i problemi e i rancori dei mesi scorsi: “Ciò che ho fatto è stato nell’interesse del club, ora vi dico che il meglio deve ancora arrivare”.

“Dopo così tanti disaccordi, vorrei mettere un punto su tutto – ha spiegato lo stesso Messi in un’intervista al quotidiano iberico – dobbiamo unire tutti i tifosi del Barcellona e dare per scontato che il meglio deve ancora venire. Riconosco i miei errori che, se sono stati commessi, servivano solo per rendere migliore e più forte la squadra. Ho detto solo quello che sentivo in un momento difficile per me ci sarà chi pensa che avrei dovuto tacere o lasciar perdere, come in tante altre cose che ho fatto e detto. Ma molti episodi mi hanno ferito nelle ultime settimane e l’ho espresso a modo mio”. La Pulce poi si rivolge ai tifosi blaugrana: “Se in qualsiasi momento qualcuno di loro è stato infastidito da qualcosa che ho detto o fatto, non dubiti che l’ho sempre fatto volendo il meglio per il club. Mettere passione ed entusiasmo sarà l’unico modo per raggiungere gli obiettivi, sempre uniti e remando nella stessa direzione”.