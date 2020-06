Barcellona, primo giorno di allenamenti collettivi: ancora out Dembélé, c’è Suarez

(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Per Quique Setien, allenatore del Barcellona, ma non solo per lui, il giorno più atteso è arrivato. L’allenatore dei blaugrana, dopo diverse settimane di allenamenti separati, ha riunito per una sessione di lavoro l’intero gruppo. I giocatori del Barcellona, che avevano ricominciato singolarmente a tastare l’erba l’8 maggio scorso (dal 14 sono andate in scena le sedute a piccoli gruppi), da mesi non si ritrovavano per un allenamento al gran completo. La seduta si è svolta sul campo Tito Vilanova della Ciutat Esportiva Joan Gamper e si è aperta alle 9,30. Il Barcellona tornerà in campo nella Liga a Maiorca, alle ore 22 di sabato 13 giugno. Setien avrà 12 giorni per preparare il gran ritorno e oggi ha lavorato con 23 i calciatori, a parte Dembelé, che è ancora out. In campo, invece, Luis Suarez, che potrebbe essere pronto per la sfida a Maiorca, dopo un lungo stop.