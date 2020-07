Barcellona, scoppia il caso Griezmann: contro l’Atletico solo 5 minuti in campo

Un caso che farà molto discutere, quello relativo ad Antoine Griezmann. L’attaccante francese sembra ormai ai margini del Barcellona, dopo le scelte delle scorse settimane di Setien. L’allenatore blaugrana, nella conferenza postpartita, ha parlato della sua scelta e di come potrebbe averla presa il giocatore. “Puig, Messi e Suarez stavano giocando bene, non volevo stravolgere la squadra” ha dichiarato il tecnico, che continua dicendo “parlerò con Antoine ma non gli chiederò scusa, ho delle scelte da fare. Frustrante per lui questa situazione? Può essere, dovete chiedere a lui”. Inoltrw si è parlato del 2-2 finale contro l’Atletico Madrid e il tecnico non si è sentito in discussione, bensì si è detto soddisfatto della prestazione.