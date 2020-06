Barcellona, Setien: “Dubbi sulla condizione alla ripresa. Suarez è stato recuperato ed è pronto”

L’allenatore del Barcellona, Quique Setien, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della ripresa della Liga, che sembra imminente.

“La cosa normale in una preseason è giocare e mettere minuti nelle gambe e ora sarà diverso. Vedremo come andranno le partite e la situazione di ciascun giocatore, poiché ognuno è diverso. Pensiamo di dover vincere ogni partita se vogliamo essere campioni. Siamo in una buona posizione mentale e dobbiamo affrontare gara dopo gara. Suarez? Ha avuto questo tempo extra per recuperare e tornare a in campo. È recuperato, vedremo quando torneremo a giocare, ci vorranno due o tre partite per tornare al top”.