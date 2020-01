Barcellona, Setien: ”Stiamo considerando l’ipotesi di comprare un numero 9”

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Coppa contro l’Ibiza: “Stiamo considerando l’idea di acquistare un numero 9 anche se non è un argomento che mi preoccupa molto. Sono più preoccupato delle prossime due partite contro Ibiza e Valencia. Non ho ancora pensato al calciomercato e non ho parlato con i dirigenti. Vidal? E’ un ragazzo straordinario come la maggior parte della squadra. Siamo rimasti sorpresi da come siano stati ricettivi. Ha messo una grande volontà e determinazione nel fare le cose e nell’imparare”. Al club blaugrana, nelle ultime ore, sono stati accostati Giroud che da settimane è in trattativa con l’Inter e Llorente attualmente al Napoli.