Barcellona, Setien: ”Volata scudetto con il Real? Partiamo alla pari”

“E’ difficile che sia noi che il Real Madrid vinceremo tutte le nostre prossime partite, fino al termine del campionato, perché costerebbe molto riuscirci sia a noi che a loro”. Così Quique Setien, allenatore del Barcellona, alla vigilia della sfida di campionato contro baschi della Real Sociedad. Parlando ancora della volata scudetto con il Real, che domenica scorsa ha battuto i blaugrana per 2-0, Setien aggiunge che “non c’è niente di definitivo finché non lo stabilirà la matematica.E’ sicuro che se perdi quattro volte è un problema, ma preferisco pensare positivo. Io voglio sempre vincere, per piangere c’è sempre tempo. Comunque non si può dire chi sia favorito tra noi e il Real. L’importante sono le sensazioni che mi trasmette la squadra e i sono contento: al Bernabeu abbiamo creato sette occasioni da rete”. Per questo, secondo il tecnico, bisogna sottolineare che “qui in sala stampa, per voi, conta solo il, risultato ma i miei ragazzi non sono stupidi e sanno bene cosa abbiamo fatto al Bernabeu”. Ma davvero, come dice Piqué, questo è il peggior Real Madrid degli ultimi anni? “Piqué può vedere le cose in un modo e io in un altro, oppure possiamo vederla allo stesso modo”. Messi non ha segnato in sei delle ultime sette partite che ha giocato: è un problema? “Non sono preoccupato – risponde – Lionel sono 14 anni che segna gol. Se continua a farlo per noi è un aiuto, se non lo fa comunque non mi preoccupo”.