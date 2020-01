Barcellona, si ferma Suarez: a rischio la sua presenza contro il Napoli

(ANSA) – ROMA, 11 GEN – Non è un momento facile per il Barcellona. Non bastasse la brutta sconfitta in Supercoppa di Spagna che ha messo a rischio la permanenza di Ernesto Valverde sulla panchina blaugrana, adesso il club catalano dovrà fare a meno del suo bomber Luis Suarez per almeno un mese. Secondo quanto riporta oggi la stampa spagnola infatti, l’attaccante uruguaiano dovrà essere probabilmente operato in questo week end per una lesione al menisco. In caso di operazione, Suarez rischia rischia uno stop tra le quattro e le sei settimane che lo metterebbe a rischio per la gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli, in programma il 25 febbraio al San Paolo. (ANSA).

loading...