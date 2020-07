Barcellona, Suarez: ”Finiamo al meglio il campionato e poi testa alla Champions”

Il calciatore del Barcellona Luis Suarez ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram in cui fa autocritica per la vittoria del campionato andata in fumo e volge il pensiero al match di Champions contro il Napoli: “Oggi dobbiamo affrontare un momento difficile come molti momenti in cui viviamo. E’ anche tempo di affrontare la realtà che, quando non dipende da ciò che vogliamo, la cosa migliore è fare autocritica e rafforzarsi per il futuro. Per prima cosa bisogna finire l’ultima partita di campionato e difendere con orgoglio e prestigio questa maglia che merita tanto rispetto. Quindi riposarsi, disconnettersi e prepararsi nuovamente per la Champions League, combattendo fino alla fine e dare ai nostri tifosi una gioia che meritano così tanto !!!! Força Barca”.