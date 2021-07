Baresi: “Col Belgio non sarà facile, ma l’Italia ha il collettivo”

Franco Baresi, ex difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘The Guardian’, prima di Belgio-Italia:

“La squadra sta giocando bene, è una delle protagonista del torneo e ciò dimostra quanto sia una squadra ostica. Stanno giocando con personalità con un gioco all’attacco fatto di tecnica e qualità. E’ vero che non ci sono veri e propri top player in squadra, ma a sorprendere è come il gruppo abbia incluso tutti gli elementi, ogni giocatore è importante per la squadra. Con il Belgio non sarà facile, hanno giocatori di grande talento, ma sono convinto che abbiamo i giocatori giusti per far male alla loro difesa“.