Bargiggia: “C’è un’apertura di ADL su Insigne, ecco la situazione”

Ai microfoni di Radio Station 1 il giornalista Paolo Bargiggia ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole:

“Insigne? Ci sono segnali di una piccola apertura di De Laurentiis sulle cifre rispetto a quelle dette dal suo agente. Adesso pare che il presidente arrivi a 3 milioni di base fissa e mezzo milioni di bonus. Prima i bonus erano complicati, ora invece sono più fattibili. Al momento non ci sono offerte mostre per Insigne, ma da gennaio in poi potrebbe accettare una proposta per chiudere la carriera negli Stati Uniti”.