Bargiggia duro: “Mazzarri non ha le idee chiare, malissimo il suo Napoli. E’ una sconfitta per tutti”

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di TVPlay ed ha commentato il momento del Napoli e di Walter Mazzarri. Ecco le sue parole, durissime soprattutto su Mazzarri:

“Una squadra qualsiasi, il Napoli come le altre, ha bisogno di un allenatore con le idee chiare. Mazzarri è arrivato al Napoli dicendo di aver studiato il 4-3-3, ma poi è tornato a schierare la sua difesa a 3. Stasera contro il Milan dei nuovi arrivi di gennaio ha fatto giocare solo Mazzocchi, per poi buttare dentro tutti nella ripresa per tentare di recuperare il risultato. Malissimo il Napoli, ora è nono in classifica: si tratta di una sconfitta per tutti, per Mazzarri, per i giocatori, ma anche per De Laurentiis”.