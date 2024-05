Bargiggia: “Il Napoli dovrebbe ripartire da Pioli, l’alternativa è Italiano”

Nel corso della trasmissione ‘Bordocampo’, su Radio Capri, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato: “Il Napoli dovrebbe ripartire da Stefano Pioli. Dalle mie fonti dico che Conte non ha mai accettato la corte del Napoli. La figura di Italiano è l’alternativa a Pioli che è la prima scelta di De Laurentiis. C’è qualche chiacchiera con Gasperini che secondo me rinnova per un altro anno con l’Atalanta. La prima scelta in questo momento comunque si chiama Stefano Pioli che al Milan guadagna 4 milioni più bonus e non accetta Napoli per uno stipendio inferiore. Il Napoli in vista della prossima stagione non può permettersi più errori, il presidente non deve più sbagliare. Non so se De Laurentiis ha imparato dagli errori commessi quest’anno. De Laurentiis ha fatto l’errore di far scappare Spalletti e poi ha pensato di poter fare tutto da solo. Avendo pochi collaboratori capaci nei loro ruoli, le scelte sono state ancora più sue. Tutto è partito male dal casting per il nuovo allenatore la scorsa estate. Mi auguro che il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna abbia la maturità di far valere le sue scelte, le sue idee meglio di come ha fatto Meluso quest’anno. Manna sta già cercando di incidere con la proposta relativa alla valutazione di Lukaku in un eventuale cessione di Osimen al Chelsea. De Laurentiis deve rispettare i ruoli e non farà investimenti folli ma deve sostituire 3 difensori, deve trovare un nuovo centravanti e un nuovo centrocampista al posto di Zielinski. Rinnovo di Kvaratskhelia? Non sono convinto che rinnovi il contratto con il Napoli, secondo me vuole andare via. La questione Kvara è una brutta gatta da pelare. Bisogna valutare se venderlo ora o tenersi un giocatore scontento in caso di mancato rinnovo”.