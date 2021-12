Bargiggia: “Manolas ha già la testa in Grecia. Il Napoli non può più aspettare Ghoulam”

A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club”, è intervenuto Paolo Bargiggia: “Napoli? Nelle ultime cinque partite, tra campionato e coppa, ha vinto solo contro la Lazio, pareggiato col Sassuolo e perso ben tre volte. Gli infortuni hanno fatto sì che Spalletti dovesse schierare dei calciatori assolutamente non all’altezza di competere fisicamente con l’Atalanta. Ma gli infortuni non sono sfortuna, perché sono tutti, tranne Osimhen, di natura muscolare. Bisogna farsi delle domande, e so che De Laurentiis vuole spiegazioni dallo staff. Si gioca tanto, è vero, ma tutti giocano tanto. Nove infortuni muscolari da inizio stagione sono troppi.

C’è anche sfortuna, ma le responsabilità maggiori di chi sono? Forse manca qualcosa nello staff medico. Io credo che Adl, pur nel rispetto dei conti, debba intervenire sul mercato in primis per sistemare la squadra, ed in secundis per dare qualcosa ai tifosi azzurri che meritano tanto. Non si può più aspettare Ghoulam, altrimenti si chiude l’ennesimo campionato senza che l’algerino sia utile alla causa, e non ci si può fidare di Manolas, abbiamo capito che, ormai, con la testa è in Grecia”.