Bargiggia: “Napoli, a sinistra torna di moda Emerson Palmieri”

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, si è soffermato sulla questione terzino sinistro nel corso del suo intervento a 1 Station Radio: “Discorso esterno sinistro: su Olivera, non mi risulta abbiano chiuso l’operazione. Si sono informati sul prezzo, siamo sui 12-15 milioni, ma il Napoli guarda anche altrove. E’ tornata viva l’ipotesi Emerson Palmieri. Piace sempre Parisi. Al mercato del Napoli do 6 per la coerenza. Il mercato va valutato per prospettiva e necessità, credo che il Napoli abbia fatto bene visti anche i rientri dei giocatori che sono mancati. Rrahmani? Non ha ancora rinnovato, da quello che so. E’ previsto un incontro tra le parti, sicuramente vogliono continuare insieme ma ancora non è fatto”.