Bargiggia: “Napoli, capolavoro Giuntoli: Tuanzebe è l’ennesimo affare

Il giornalista Paolo Bargiggia scrive sul suo sito paolobargiggia.it a proposito del mercato del Napoli: “Napoli, capolavoro Giuntoli. Il dirigente sportivo sta facendo le fortune della società partenopea, con colpi sempre ponderati ma efficaci. I tifosi sperano sia uno di questi anche l’affare Axel Tuanzebe: difensore centrale (ma all’occorrenza anche terzino e mediano) classe 97, inglese di origini congolesi, dotato di un ottimo fisico e di una grande abilità nell’anticipo. Tuanzebe è di proprietà del Manchester United, ma in prestito all’Aston Villa. Napoli, capolavoro Giuntoli. La bravura del ds è tutta nei dettagli dell’affare. Innanzitutto è riuscito a raggiungere la formula del prestito secco, perché con il diritto i Red Devils avrebbero sparato alto, con una richiesta da 30 milioni. Prestito secco a cifre bassissime poi. 500 mila euro, ma con un mese di stipendio pagato ancora dallo United. Tuanzebe percepirà inoltre 800 mila da qui a giugno. Stipendio e cartellino bassi per un difensore che era sul taccuino di Giuntoli ormai da mesi. Se non è un capolavoro questo… Ora sotto con il laterale sinistro. Non sarà Mandava, perché extracomunitario. Parisi piace, ma costa davvero troppo. Staremo a vedere chi potrà essere il profilo giusto; ma attenzione, a differenza di Tuanzebe questa volta difficilmente si potrà arrivare al prestito secco. Servirà il diritto di riscatto. A meno che Cristiano Giuntoli non faccia un altro capolavoro…”.