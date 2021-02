Bari, Carrera in conferenza: “Abbiamo una rosa importante. Svincolati? Dico…”

“Ho trovato un Bari con voglia di fare, fisicamente stiamo bene. Tutti erano molto attenti a ciò che spiegavo, è importante. Abbiamo un po’ di problemi ma abbiamo una rosa importante. Chi giocherà non farà rimpiangere gli altri. Il progetto di gioco lo fanno i calciatori: cercherò di mettere in campo una formazione equilibrata, che abbia forza in difesa e in attacco. Dobbiamo andare in campo senza paura, giocando a calcio. In questi giorni ho valutato diverse situazioni, oggi deciderò come mettere la squadra in campo in base a tutte le defezioni che abbiamo. Dobbiamo cercare di vincere: dobbiamo andare in campo da squadra, giocare con intensità e cattiveria, avendo rispetto degli avversari ma non avendo paura di nessuno. Serve personalità”.