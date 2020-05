Bari, De Laurentiis: “Riforma? Idea intelligente un comparto Pro da 52 o 60 squadre”

Intervista ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com Luigi De Laurentiis, numero uno del Bari, è tornato a parlare del tema della ripresa del campionato e non solo: “Il costo principale è quello legato ai protocolli sanitari, che impongono una serie di restrizioni per riprendere gli allenamenti parliamo di cifre comprese tra i 90 e i 130 mila euro per squadra. Poi ci saranno ulteriori spese, che potrebbero salire laddove si trovasse una positività, il che impone a tutti di restare in hotel. Cosa dico a chi chiede se ci sono davvero le condizioni per tornare a giocare? Se ci fossero ne saremmo contentissimi. Abbiamo impegni verso sponsor, tifosi e tante aree che devono essere soddisfatte. Sarebbe un segnale per un industria, quella del calcio, che non è da poco e sviluppa trend impattanti per il nostro Paese”

LDL ha affrontato anche il tema della riforma dei campionati professionistici: “Un comparto professionistico a 52 o 60 squadre sarebbe sicuramente una piattaforma più intelligente rispetto alle 100 attuali. Sarebbe una condizione migliorativa per tutti, dagli sponsor ai diritti tv alla rappresentazione del numero di piazze. Anche perché i fallimenti delle squadre rovinano la percezione di campionati allestiti con un certo livello di serietà e delle società serie che ne fanno parte”.