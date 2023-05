Bari, il ds Polito: “Essere accostato al Napoli è motivo di orgoglio, ma penso al presente”

Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, ha parlato in conferenza stampa: “Io penso al presente e non al futuro. Che il mio nome sia accostato al Napoli è un motivo d’orgoglio. Questa mattina ho letto anche dell’Empoli, ma sono veramente felice qui e concentrato su un obiettivo. Sono serenissimo. In caso di A la proprietà dovrà fare dei ragionamenti. Loro sono dei top. Il futuro si vedrà anche in base alla categoria. Io deciderò per conto mio, chiunque arriverà se avrà il piacere di mettere Ciro Polito a comando del Bari ne parleremo e sarò felice eventualmente di restare. I De Laurentiis rispettano il ruolo, altre proprietà non so. Bisogna capire, dunque, chi eventualmente arriverà e i programmi che avranno. Sempre per andare avanti e non a ritroso. Io sto bene, insieme alla mia famiglia qui a Bari. L’asticella è già altissima”.