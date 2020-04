Bari, il sindaco: “La Lega Pro è finita, il campionato non ricomincerà. Speriamo di uscire da questo incubo”

Ai microfoni di radio Selene il sindaco di Bari Antonio Decaro ha parlato anche di calcio e del campionato di C:

“Sicuramente il campionato non ricomincerà. Intanto in questo momento mi consolo con un po’ di immagini in questi giorni con i gol dei tanti giocatori che sono passati da questa città come quelli di Bergossi, di Protti e di Neglia. Sistemavo un po’ l’armadio per impegnare il tempo e mi sono capitate sotto mane un sacco di sciarpe del Bari, sto facendo una collezione incredibile con la speranza di poterle utilizzare a breve per tornare allo stadio. Prima o poi torneremo alla quotidianità, dobbiamo solo avere pazienza ma prima o poi torneremo alla normalità e usciremo da questa situazione che sembra davvero un incubo”.