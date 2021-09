Bari, L. De Laurentiis: “Abbiamo investito un’ira di Dio, cifre esorbitanti anche per la Serie B”

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, ieri ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione della 4^ maglia. Ecco le parole riportate da TuttoBari.com: “Mi sembra una follia andare contro il green pass ed è una posizione che non rappresenta me e la parte sana della tifoseria. Qui i tifosi fanno la differenza e non averli con noi è motivo di rammarico, spero che i risultati possano farli riavvicinare. Noi abbiamo investito un’ira di Dio in questa società, cifre esorbitanti anche per la B. L’anno scorso la squadra non è stata costruita perfettamente ed è stato fatto tutto di corsa, c’erano tanti individualismi e in più allenatore e direttore sportivo sono arrivati tardi”.