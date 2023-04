Baroni a DAZN: “Abbiamo tirato in porta più del Napoli, complimenti ai ragazzi”

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta col Napoli: “Non viviamo di rimpianti. Questa e’ la strada giusta. La squadra e’ viva e ci crede. Abbiamo fatto una partita di alto livello contro un avversario come il Napoli che ha un palleggio incredibile. Abbiamo tirato in porta piu’ di loro. Siamo arrabbiati, la squadra deve continuare a credere nei propri mezzi. Guardiamo alle prossime gare a testa alta. Siamo in difficolta’ nei risultati, ma siamo pronti. La squadra e’ viva e stiamo bene fisicamente. Paghiamo tutto a caro prezzo. C’e’ forza mentale e non si molla. Ai ragazzi ho detto che ci rivediamo al campo, facciamo allenamento e stacchiamo un paio di giorni prima di ritrovarci. Sappiamo preparare le partite. Con prestazioni di questo livello i risultati arriveranno. Il mio gol scudetto 33 anni fa? Il Napoli sta facendo un campionato stratosferico. Non posso dire niente per scaramanzia. E’ meglio non aggiungere altro. Stanno facendo cose importanti”.