Baroni a DAZN: “Partita di alto livello contro un Napoli primo. I 2 gol presi erano evitabili”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Napoli 2-2:

“La partita l’avete vista, ma sono contento perchè abbiamo fatto una partita di alto livello contro un Napoli primo in classifica. Due gol presi che erano evitabili, ma sono contento per la prestazione della squadra. Deve essere un ulteriore step, peccato per Castellanos, speriamo che non sia nulla di importante. Prima di prendere gol, abbiamo avuto una palla clamorosa. A me basta la prestazione, conta avere sempre l’identità giusta. Abbiamo qualche piccola fragilità da togliere. Noi le partite che abbiamo perso, tranne una, abbiamo condotto una partita favolosa. La mia squadra deve emozionare e dobbiamo fare questo fino alla fine. Dobbiamo rafforzare la nostra identità. Noi siamo una squadra che ha una modalità di condotta di gara. Non abbiamo la capacità di fare una partita attendista, dobbiamo giocare. Dobbiamo migliorare in alcune situazioni, non possiamo tirare pallonate perchè non abbiamo queste capacità. Provedel? E’ il titolare, dobbiamo lavorare e migliorare. Gli errori sono responsabilità mia, dobbiamo crescere e gestire meglio le situazioni. Il Napoli è forte e ha calciatori di altissimo livello morale, faccio i complimenti ai miei. Noi contro l’Inter abbiamo fatto la prima mezzora favolosa, poi ci sono stati degli infortuni che ci hanno pensalizzato. Il Napoli ha una consistenza incredibile e un allenatore che sa come si vince. Non dobbiamo mai lasciare questa dedizione e questa bellezza che abbiamo. Patrick potrebbe iniziare questa settimana a lavorare con noi, Vecino valutiamo se prenderci una settimana in più. Dia e Pedro sono calciatori straordinari, peccato per Castellanos. Il Napoli è una squadra che ha fisicità e si chiude bene”.