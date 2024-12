Baroni a DAZN: “Partita giocata come volevamo, la sfida è con noi stessi”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli per 0-1:

“Siamo contenti, è stata una bella partita giocata bene come volevamo, sono per noi delle prove, degli esami e vogliamo queste partite difficili, vogliamo avversari difficili per alzare il nostro livello ed essere più competittivi. Complimenti alla squadra, a tutti, a chi è partito, a chi è entrato dopo ed ha dato un contributo importante. Questi ragazzi da subito ci hanno dato una grande disponibilità, ci autoalimentiamo perchè è un gruppo che lavora, il primo confronto lo dobbiamo fare con noi stessi, queste partite ci alzano il livello, la prima cosa è la sfida con noi, dimostrare a noi di essere a livello, la classifica parla chiaro, sono squadre forti costruite per vincere e vogliamo ben figurare. Solo negli ultimi 15 minuti del primo tempo ci siamo innervositi un po’ troppo ed il Napoli è stato più pericoloso. Lavoriamo per crescere e per fare queste partite che sono bellissime. Tra tre giorni andiamo a f are una paritita forndamentale, non voglio parlare di riserve, lo spazio c’è per tutti, alleniamo tutti e tutti lavorano nella stessa direzione. E’ un lavoro di tanto sacrificio e di tanta umiltà. Se abbiamo un obiettivo? Il nostro obiettivo è il miglioramento nel lavoro e incontrare queste partita che ci danno spessore e sono le partite che vogliamo. La prima sfida è con noi stessi, so che è una squadra forte che gioca, ma so anche benissimo che dobbiamo rimanere attaccati al lavoro, si fa fatica a salire e ci vuole un attimo a scendere, conosco il campionato e le squadre in testa, dobbiamo affrontarle con piglio di consapevolezza e personalità e poi vediamo sul campo”.