Baroni in conferenza stampa “Grande prestazione, ma sui due gol del Napoli potevamo meglio”

Ecco le dichiarazioni di Marco Baroni in conferenza stampa: “Tra il primo e il secondo tempo ho detto alla squadra di pensare che fosse sotto di un gol. Subivamo il loro palleggio, siamo andati più aggressivi, alti, la squadra ha tenuto bene il campo, ha creato, potevamo far meglio sugli episodi. Peccato, potevamo fare meglio in due episodi. Sapete che per noi è un campionato difficile, ma ci siamo. Arbitro? Non voglio parlare di questo, voglio parlare solo della buona prestazione della squadra. Sono anche contento dei ragazzi che sono arrivati, che pian piano stanno entrando nei nostri meccanisimi. Nuovi arrivi? Dobbiamo lavorare tanto per farli integrare il prima possibile, ma sono contento di loro. Dobbiamo solo lavorare. Se rifarei i cambi? Ho dovuto gestire, perché alcuni giocatori non stavano bene. Nei due gol subiti si può fare sicuramente meglio. Nel primo tempo abbiamo concesso palleggio, ma non tante occasioni. Nel secondo tempo ci siamo alzati ed abbiamo fatto quello che sappiamo fare. Ngonge? E’ un giocatore talentuoso che può fare tutto. Montipò? Ha fatto quello che sa fare, è una certezza. E’ normale che qui ci vuole una grande prestazione del portiere per strappare un punto, qui ci sono giocatori che prendono gli angoli. Folorunsho? Ha corsa, può arrivare al gol. Sta lavorando per migliorare anche tecnicamente”.