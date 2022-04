Bartoletti: “Il Napoli e le milanesi non hanno squadre abituate a vincere”

Marino Bartoletti, giornalista e scrittore, ha parlato della lotta scudetto a Sky Sport 24:

“Perché questa alternanza in testa alla classifica? Secondo me per il fatto che non c’è una squadra attrezzata per lo scudetto così come non ci sono giocatori abituati a vincere i titoli. E mettiamoci il fatto anche che i tre allenatori non sono degli abituali dello scudetto. Si vede che questa paura li sta un po’ imbrigliando in questo finale di campionato. I più grandi rimorsi penso a questo punto che li possa avere la Juventus, che se fosse stata la vera Juventus ne avrebbe potuto approfittare. Ad oggi credo comunque che l’Inter resti la favorita”.