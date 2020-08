Basket, i gironi della Supercoppa 20/21: Napoli nello stesso girone di Scafati

Sarebbero pronti i gironi della Supercoppa 2020/21, organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro per il secondo anno consecutivo. Secondo Superbasket, i raggruppamenti sarebbero stati inviati alle ventisette aventi diritto alla Serie A2 Old Wild West. Sarebbero previste gare di sola andata domenica 11, 18 e 25 ottobre. Sarebbero qualificate alle Final Eight, che sarebbero in programma dal 6 all’8 novembre in una sede da definire, le sette vincenti dei gironi eliminatori più la società organizzatrice o, qualora sia già qualificata, la migliore seconda. Nella fase eliminatoria sarebbe possibile schierare atleti non tesserati con formula di prova seppur con adeguata copertura assicurativa.

Girone A

Bertram Tortona, Reale Mutua Basket Torino, Edilnol Biella, Novipiù JB Monferrato.

Girone B

Bergamo Basket, Urania Basket Milano, Bcc Treviglio, Assigeco Piacenza.

Girone C

Agribertocchi Orzinuovi, Tezenis Verona, Stings Mantova, Apu Udine.

Girone D

OraSì Ravenna, Pallacanestro Forlì 2.015, Esa Italia Chieti.

Girone E

OriOra Pistoia, Eurobasket Roma, Npc Rieti, Stella Azzurra Roma.

Girone F

Generazione Vincente Napoli Basket, Allianz Pazienza San Severo, Benacquista Assicurazioni Latina, Givova Scafati.

Girone G

2B Control Trapani, Capo d’Orlando, Tramec Cento, Feli Pharma Ferrara.

Fonte: Lynnafferrabile.it