Basket – Qual.Euro 2021, Italia-Russia si disputerà a Napoli: ecco tutti i dettagli

Il prossimo 20 febbraio a Napoli (ore 20.30, diretta su SkySport) la Nazionale del CT Meo Sacchetti esordirà nelle FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers. L’Italia, che ospiterà uno dei quattro gironi della rassegna continentale (2 al 19 settembre 2021) e pertanto è già qualificata, affronterà al PalaBarbuto la Russia di coach Bazarevich per la prima gara del Gruppo B. Tre giorni dopo (23 febbraio), l’Italbasket sarà a Tallinn per sfidare l’Estonia, che all’esordio è impegnata contro la Macedonia del Nord.

L’evento in programma a Napoli è organizzato da Master Group Sport, advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro.

Ticketing

La prevendita dei biglietti per il match è ufficialmente aperta in tutte le ricevitorie del circuito Vivaticket e sul sito vivaticket.it

L’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni (senza posto assicurato).

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, anche per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori che dovranno fare richiesta per l’accredito inviando un’email all’indirizzo ufficiostampa@mgsport.com entro e non oltre venerdì 14 febbraio.

Le conferme saranno inviate entro lunedì 17 febbraio 2020.

Ingresso a prezzo ridotto per gli Under 14 e gli Over 65. Per tutte le info, scrivere a ufficiostampa@mgsport.com.

Scontistica riservata anche ai tesserati FIP e CSI che dovranno inviare la propria richiesta entro e non oltre giovedì 13 febbraio 2020 secondo le modalità di seguito riportate:

i tesserati FIP potranno richiedere i biglietti attraverso il Comitato Regionale FIP Campania, scrivendo all’indirizzo email info@campania.fip.it

i tesserati CSI potranno inoltrare la propria richiesta all’ indirizzo email eventi@csi-net.it

Fonte: Fip.it