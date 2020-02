Convincente vittoria azzurra in un PalaBarbuto pieno. Dopo un inizio contratto la banda di Sacchetti ha comandato le operazioni per tutto il corso della gara mantenendo sempre la doppia cifra di vantaggio. Doppia doppia da 10 punti e 10 assist per Spissu, 19 per Ricci con 7 rimbalzi e 15 per capitan Vitali. Per i russi 14 di Antipov e 17 con 8 assist per Kulagin (con 7 perse).