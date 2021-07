Bayern Monaco, Salihamidzic: “Col Napoli giocheranno anche i nazionali. Koulibaly non ci interessa”

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Noi e il Napoli siamo veri amici. E’ un piacere giocare contro le squadre italiane come il Napoli. Sarà una bella partita perché anche i nostri calciatori che hanno giocato l’Europeo sono tornati e sabato potranno essere in campo. Fin qui ci sono mancati tanti calciatori, da 3-4 giorni invece si stanno allenando e pian piano potranno giocare, a cominciare da sabato contro il Napoli”.

SU SPALLETTI E INSIGNE – “E’ un grandissimo allenatore, con tanta esperienza. Può riportare il Napoli in Champions League. Insigne? E’ un calciatore che fa la differenza. Non so com’è la situazione legata al rinnovo, ma posso dire che tutti i club in questo periodo hanno problemi finanziari, noi compresi, e non è facile per nessuno. Ma abbiamo visto agli Europei che Insigne fa la differenza”.

TELEFONATA PER KOULIBALY? – “Noi abbiamo portato a Monaco Upamecano, quindi in difesa siamo al completo e non abbiamo cercato Koulibaly. Tolisso? Non mi ha chiamato nessuno per lui. Speriamo che disputerà una grandissima stagione con il Bayern Monaco”.