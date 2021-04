BBC Sport: “I club inglesi lasceranno tutti la SuperLega”

Secondo quanto riportato da BBC Sport, dopo l’addio ufficiale del City e quello probabile del Chelsea anche i restanti quattro club inglesi (United, Arsenal, Tottenham e Liverpool) son pronti a lasciare la SuperLega, la quale a questo punto rimarrebbe composta solo dalle italiane e dalle spagnole.

The remaining four English teams have decided to pull out of the Super League.@BBCSport understands a formal announcement will be made this evening.

— BBC Sport (@BBCSport) April 20, 2021